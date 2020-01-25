Boğa saldırısı

Ara transferde şampiyonluk için kadrosunu güçlendirme savaşı veren Fenerbahçe'nin yıldızları, İspanyol ekiplerinin kıskacında... Real Betis, Max Kruse'ye kanca atarken, Real Sociedad'ın da Vedat Muriç için harekete geçtiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, La Liga'da mücadele eden Sociedad'ın Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile ilk teması kurduğu ileri sürüldü. La Liga'da 31 puanla 6'ncı sırada yer alan Sociedad'ın Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediği vurgulanırken, Fenerbahçe'de sıraladığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç'i kadrosuna katarak iddiasını kuvvetlendirmek istediği ifade edildi.