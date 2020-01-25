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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Boğa saldırısı

Boğa saldırısı

İspanyollar, Betis’in Kruse’ye talip olmasının ardından ’ın da Muriç için harekete geçtiğini yazdı.

Ara transferde şampiyonluk için kadrosunu güçlendirme savaşı veren 'nin yıldızları, İspanyol ekiplerinin kıskacında... , Max Kruse'ye kanca atarken, 'ın da için harekete geçtiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, 'da mücadele eden Sociedad'ın Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile ilk teması kurduğu ileri sürüldü. La Liga'da 31 puanla 6'ncı sırada yer alan Sociedad'ın Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediği vurgulanırken, Fenerbahçe'de sıraladığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç'i kadrosuna katarak iddiasını kuvvetlendirmek istediği ifade edildi.

  1. 25.1.2020
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