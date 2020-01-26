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26 Ocak 2020, Pazar
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Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Türkiyem

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmak için sahaya siyah tişörtle çıktı. Tişörtlerin üzerinde 'Geçmiş olsun ' yazılıydı. Tişörtün üzerinde ayrıca hashtagi de yer aldı.

Öte yandan sarı- lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi statta müzik yayını da yapmadı. Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya ellerinde pankartlarla çıktı. Sarı- lacivertliler 'Geçmiş olsun Dualarımız Sizinle', Başakşehirli futbolcular ise 'Başımız Sağ olsun, Geçmiş Olsun' yazılı pankartlar taşıdı.

YARDIM ELİ UZATTI
Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. Yardım malzemeleri bölgesine gönderilmek Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Sarı-lacivertli taraftarların getirdikleri bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

SAHAYA ATKI BERE YAĞDI
Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığlı depremzedeleri karşılaşma sırasında da unutmadı. Sarı-lacivertli futbolseverler, tribünlerden sahaya kaşkol, bere, eldiven gibi kışlık giyecekler attılar. Benzer bir olayı daha önce de taraftarı yapmış, depreminde zarar görenlere destek verilmişti.

  1. 26.1.2020
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