Öte yandan sarı- lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi statta müzik yayını da yapmadı. Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya ellerinde pankartlarla çıktı. Sarı- lacivertliler 'Geçmiş olsun Türkiyem Dualarımız Sizinle', Başakşehirli futbolcular ise 'Başımız Sağ olsun, Geçmiş Olsun' yazılı pankartlar taşıdı.



YARDIM ELİ UZATTI

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi Elazığ için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. Yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Sarı-lacivertli taraftarların getirdikleri bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.



SAHAYA ATKI BERE YAĞDI

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığlı depremzedeleri karşılaşma sırasında da unutmadı. Sarı-lacivertli futbolseverler, tribünlerden sahaya kaşkol, bere, eldiven gibi kışlık giyecekler attılar. Benzer bir olayı daha önce de Beşiktaş taraftarı yapmış, Van depreminde zarar görenlere destek verilmişti.