Geçmiş olsun Türkiyem
Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmak için sahaya siyah tişörtle çıktı. Tişörtlerin üzerinde 'Geçmiş olsun Türkiyem' yazılıydı. Tişörtün üzerinde ayrıca deprem hashtagi de yer aldı.
Öte yandan sarı- lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi statta müzik yayını da yapmadı. Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya ellerinde pankartlarla çıktı. Sarı- lacivertliler 'Geçmiş olsun Türkiyem Dualarımız Sizinle', Başakşehirli futbolcular ise 'Başımız Sağ olsun, Geçmiş Olsun' yazılı pankartlar taşıdı.
YARDIM ELİ UZATTI
Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi Elazığ için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. Yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Sarı-lacivertli taraftarların getirdikleri bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.
SAHAYA ATKI BERE YAĞDI
Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığlı depremzedeleri karşılaşma sırasında da unutmadı. Sarı-lacivertli futbolseverler, tribünlerden sahaya kaşkol, bere, eldiven gibi kışlık giyecekler attılar. Benzer bir olayı daha önce de Beşiktaş taraftarı yapmış, Van depreminde zarar görenlere destek verilmişti.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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