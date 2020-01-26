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26 Ocak 2020, Pazar
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5 maçta 16 gol attı

5 maçta 16 gol attı

'de aldığı yenilgisi milat oldu. Sarı-lacivertli takım ardından oynadığı 5 maçı da kazanırken taraftarı önünde attığı 16 golle de 3.2 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturdu.

, 'de aldığı yenilgisi milat oldu. Sarı-lacivertli takım ardından oynadığı 5 maçı da kazanırken taraftarı önünde attığı 16 golle de 3.2 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturdu.

  1. 26.1.2020
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