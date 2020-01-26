''Hiç böyle oynamadık''

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe'nin maçı kazanmayı hak edecek bir futbol oynadığını ifade etti. Buruk, "Maçı iki bölüm olarak değerlendirmek lazım. İlk 45 dakikada oyun kendi standartlarımızın çok altındaydı. Özellikle de sağ kanattan fazla pozisyon verdik. Top ayağımıza geçtiğinde de çabuk kaybettik. Bazı oyuncularım kendi performanslarının çok altında kaldılar. Biz etkili hücuma çıkan bir takımdık ama F.Bahçe'ye karşı bunu göremedik" dedi. İkinci yarı dizilişlerini değiştirdiklerini belirten Okan Buruk şöyle devam etti: "İlk yarı 4-3-3 oynuyorduk, ikinci yarıda sistemi değiştirdik. Bu bizim için daha iyi oldu, oyunu dengeledik. Şanslar da bulduk, hatta rakip bize topu bile verdi ama onları bile değerlendiremedik. Hamleler oldu ancak oyunu çeviremedik. Bugünkü oyun olarak, performansımızın çok altındayız. Toparlanıp yola devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ederiz."



ALDATAN OYUNCU SAHADAYDI

Vedat Muriç'i eleştiren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Oyuncular ligde gördüğü kartın cezasını ligde, kupada gördükleri kartın cezasını kupada çeksin" dedi. Başkan Gümüşdağ, "Aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi. Siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz. Vedat Muriqi aldatan bir oyuncu oldu. TFF'nin asli görevi etik değerli korumaktır" ifadesini kullandı.