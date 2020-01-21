Yıldırım’a erteleme
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi. Aziz Yıldırım duruşmaya katılmadı.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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