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21 Ocak 2020, Salı
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Yıldırım’a erteleme

Yıldırım’a erteleme

 Kulübü eski başkanı ile eski yönetici 'ın Kulübü Başkanı 'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Kulübü eski başkanı ile eski yönetici 'ın Kulübü Başkanı 'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi. Aziz Yıldırım duruşmaya katılmadı.

  1. 21.1.2020
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