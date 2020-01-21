Minikler şampiyon
Aydın'da düzenlenen Somestr Cup/Kuşadası Turnuvası'nda mücadele eden Fenerbahçe 10-11 Yaş Altı Futbol Takımları şampiyon oldu.
Aydın'da düzenlenen Somestr Cup/Kuşadası Turnuvası'nda mücadele eden Fenerbahçe 10-11 Yaş Altı Futbol Takımları şampiyon oldu. U10'lar finalde Başakşehir'i 2-1, U11'ler ise Altay'ı 3-1 yendi. Kupalarını alan minikler, Fenerbahçe bayrağı ile şampiyonluk pozu verdi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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