Minikler şampiyon - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Minikler şampiyon

Minikler şampiyon

Minikler şampiyon

'da düzenlenen 'nda mücadele eden Altı Takımları şampiyon oldu.

'da düzenlenen 'nda mücadele eden Altı Takımları şampiyon oldu. U10'lar finalde 'i 2-1, U11'ler ise Altay'ı 3-1 yendi. Kupalarını alan minikler, Fenerbahçe bayrağı ile şampiyonluk pozu verdi.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minikler şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN