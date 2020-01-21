Cumaya kadar bekle! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Cumaya kadar bekle!

Cumaya kadar bekle!

Cumaya kadar bekle!

Ricardo  için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertliler, 'nin de istediği İsviçreli sol bek ve kulübü Milan'dan cuma gününe kadar süre istedi.

Ricardo için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertliler, 'nin de istediği İsviçreli sol bek ve kulübü Milan'dan cuma gününe kadar süre istedi. Harcama limiti için Tahkim'e yapılan itirazdan olumlu yanıt gelirse 27 yaşındaki oyuncu hemen kadroya katılacak. için 2. formül ise oyuncu satışı. Bu yolla limit engeli aşılırsa Rodriguez yine bitirilecek, aksi halde ise PSV'nin yolunu tutacak.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumaya kadar bekle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN