Cumaya kadar bekle!
Ricardo Rodriguez için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertliler, PSV'nin de istediği İsviçreli sol bek ve kulübü Milan'dan cuma gününe kadar süre istedi.
Ricardo Rodriguez için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertliler, PSV'nin de istediği İsviçreli sol bek ve kulübü Milan'dan cuma gününe kadar süre istedi. Harcama limiti için Tahkim'e yapılan itirazdan olumlu yanıt gelirse 27 yaşındaki oyuncu hemen kadroya katılacak. Transfer için 2. formül ise oyuncu satışı. Bu yolla limit engeli aşılırsa Rodriguez yine bitirilecek, aksi halde ise PSV'nin yolunu tutacak.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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