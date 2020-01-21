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21 Ocak 2020, Salı
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Muriç cezalı

Muriç cezalı

'de kupa sınavı öncesi 3 eksik var. cezalısı olan Vedat Muric, karşısında forma giyemeyecek.

'de kupa sınavı öncesi 3 eksik var. cezalısı olan Vedat Muric, karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden ve da kadroda yer almıyor. Kayserispor'da da kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic oynamıyor.

  1. 21.1.2020
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