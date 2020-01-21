Muriç cezalı

Fenerbahçe'de kupa sınavı öncesi 3 eksik var. Kırmızı kart cezalısı olan Vedat Muric, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses da kadroda yer almıyor. Kayserispor'da da kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic oynamıyor.