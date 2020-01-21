Muriç cezalı
Fenerbahçe'de kupa sınavı öncesi 3 eksik var. Kırmızı kart cezalısı olan Vedat Muric, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de kupa sınavı öncesi 3 eksik var. Kırmızı kart cezalısı olan Vedat Muric, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses da kadroda yer almıyor. Kayserispor'da da kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic oynamıyor.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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