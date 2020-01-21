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21 Ocak 2020, Salı
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ilk kez sahada

Mehmet Ekici ilk kez sahada

’in ilk yarısında A Takım listesine yazılmayan , ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.

'de ligin ilk yarısında ilk 3 haftada kadroda yer almış, ancak oynamamıştı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici daha sonra A takım listesine yazılmadığı için ilk yarıda formasından uzak kaldı.

Ekici, mücadelesinde ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu. Maçın 85. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 29 yaşındaki futbolcu en son geçen sezon ligin son maçında 26 Mayıs 2019 tarihinde karşısında forma giymişti.

  1. 21.01.2020
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