Fenerbahçe 2-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Kayserispor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe kupada çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'dan sonra çeyrek finale kalan ikinci takım oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.

ZAJC 49 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Miha Zajc, 49 gün sonra Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında şans buldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede Miha Zajc 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. 14 Aralık'ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse'un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık'ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti.



MEHMET EKİCİ İLK KEZ SAHADA

Süper Lig'in ilk yarısında A Takım listesine yazılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada Kayserispor karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ligin ilk yarısında ilk 3 haftada kadroda yer almış, ancak oynamamıştı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici daha sonra A takım listesine yazılmadığı için ilk yarıda formasından uzak kaldı. Ekici, Kayserispor mücadelesinde ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu. Maçın 85. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 29 yaşındaki futbolcu en son geçen sezon ligin son maçında 26 Mayıs 2019 tarihinde Antalyaspor karşısında forma giymişti.