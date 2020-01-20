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20 Ocak 2020, Pazartesi
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İnanmış çocuklar

İnanmış çocuklar

yok, sakat çoktu. Her şeye rağmen G.Antep’ten 3 puanla dönen Fener, övgü aldı.

Süper Lig'in ikinci yarısına 3 puanla başlayan 'de moraller bir nebze de olsa yerine geldi. FK'yı Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle deviren sarı-lacivertli ekipte, üst üste iki deplasmandan galibiyetle dönülmesi sevinci katladı. Savunmanın toparlanması ve Kruse'nin gol atması şampiyonluğa olan inancı artırdı. Teknik direktör , oyuncularını kutlarken, böyle oynamaları halinde önlerindeki tüm engelleri aşıp, şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

  1. 20.1.2020
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