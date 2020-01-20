Ali Koç duyurmuştu! Harcama limiti sonrası beklenmeyen ayrılıklar...
Süper Lig'in ikinci yarısına 2-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe puanını 34'e yükselterek 4. sırada kendine yer buldu. Transfer çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertliler şu ana dek Simon Falette'yi kadrosuna katmış ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada "Belki kalabalık olan mevkilerden 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullanmış ve bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini vermişti. Peki bunlar hangi oyuncular? İşte mevki mevki ve isim isim Fenerbahçe'de son durum ve yaşananlar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçın ardından, "TFF Lisans Kurulu, başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı. Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkilerden 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullanmış ve bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.
TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDULAR
Bu isimlerin ise Alper, Moses, Tolgay, Rami, Zajc ve Arabistan'dan teklifler alan Kruse olduğu iddia edildi. Her ihtimali düşünen ve oyuncu satışı için de çalışan sarı-lacivertliler, Tahkim Kurulu'ndan gelecek karara göre yol haritasını çizecek. Transferi bitirilen Falette de limit aşımı sorunu çözülebilirse forma giyebilecek. Kanarya gönderdiği oyuncuların yarım sezonluk ücretinden kurtulmuş olacak.