Ali Koç duyurmuştu! Harcama limiti sonrası beklenmeyen ayrılıklar...

Süper Lig'in ikinci yarısına 2-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe puanını 34'e yükselterek 4. sırada kendine yer buldu. Transfer çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertliler şu ana dek Simon Falette'yi kadrosuna katmış ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada "Belki kalabalık olan mevkilerden 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullanmış ve bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini vermişti. Peki bunlar hangi oyuncular? İşte mevki mevki ve isim isim Fenerbahçe'de son durum ve yaşananlar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.