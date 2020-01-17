Comolli’nin yerine 4 aday

Sportif direktör Comolli ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de 4 isim bu görev için öne çıktı. Mevcut yönetimden Selahattin Baki, eski yönetici Hakan Kutlualp, PSG'nin eski direktörü A. Henrique ve Önder Özen. Emre Belözoğlu'nun da gelecek sezon sportif direktör yapılabileceği iddia edildi.