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17 Ocak 2020, Cuma
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’nin yerine 4 aday

Comolli’nin yerine 4 aday

Sportif direktör ile yolların ayrılmasından sonra 'de 4 isim bu görev için öne çıktı. Mevcut yönetimden , eski yönetici , 'nin eski direktörü A. Henrique ve . 'nun da gelecek sezon sportif direktör yapılabileceği iddia edildi.

Sportif direktör ile yolların ayrılmasından sonra 'de 4 isim bu görev için öne çıktı. Mevcut yönetimden , eski yönetici , 'nin eski direktörü A. Henrique ve . 'nun da gelecek sezon sportif direktör yapılabileceği iddia edildi.

  1. 17.1.2020
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