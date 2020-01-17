Comolli’nin yerine 4 aday
Sportif direktör Comolli ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de 4 isim bu görev için öne çıktı. Mevcut yönetimden Selahattin Baki, eski yönetici Hakan Kutlualp, PSG'nin eski direktörü A. Henrique ve Önder Özen. Emre Belözoğlu'nun da gelecek sezon sportif direktör yapılabileceği iddia edildi.
Sportif direktör Comolli ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de 4 isim bu görev için öne çıktı. Mevcut yönetimden Selahattin Baki, eski yönetici Hakan Kutlualp, PSG'nin eski direktörü A. Henrique ve Önder Özen. Emre Belözoğlu'nun da gelecek sezon sportif direktör yapılabileceği iddia edildi.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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