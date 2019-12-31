Kayıplar dış sahada

Fenerbahçe ilk yarıda kaybettiği 20 puanın 15'ini deplasmanda yitirdi. İlk yarıda ligde 9 deplasmana giden Kanarya, sadece üçünden 3 puanla döndü. 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 15 puanı çöpe attı. Deplasmanda toplamda 10 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.