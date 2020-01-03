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Galatasaray ve Fenerbahçe'den ikinci Muriç kapışması! Senegalli golcü...
Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci yarıda puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşabilmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezon başında Vedat Muriç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Senegalli golcünün transferinde kozlarını paylaşacak.
3 Ocak 2020 Cuma 00:25
Güncelleme: 03.01.2020 00:37
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Futbolda gözler ara transfer dönemine çevrildi. Taraftarlar, kulüplerinin kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekliyor. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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Devre arası transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.
Kulüp Lisans Talimatı gereği sarı- lacivertlilerin 206 milyon TL olarak harcama limiti 224 milyona (34 milyon euro) yükseldi. Ancak Kanarya, 31 Ekim 2019'daKAP'a yaptığı bildirimde futbolcuların yıllık maaş bütçesinin 59.6 milyon euro olarak açıklamıştı.
Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır.
TERİM NEŞTERİ VURDU
Takımda birçok oyuncunun performansından memnun olmayan Fatih Terim, takıma neşteri vuracak. Galatasaray'da en az 4 oyuncuyla yollar ayrılacak.