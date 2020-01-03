Galatasaray ve Fenerbahçe'den ikinci Muriç kapışması! Senegalli golcü...

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci yarıda puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşabilmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezon başında Vedat Muriç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Senegalli golcünün transferinde kozlarını paylaşacak.

3 Ocak 2020 Cuma 00:25 Güncelleme: 03.01.2020 00:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





