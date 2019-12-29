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29 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe ile adı anılan Aleksandar Kolarov'un durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 34 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile sözleşme yenileme konusunda el sıkıştı

Fenerbahçe ile adı anılan Aleksandar Kolarov'un durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 34 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile sözleşme yenileme konusunda el sıkıştı. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile 1 yıllık yeni mukavele yapılacağı ve tarafların bu konuda sözlü olarak anlaştığı kaydedildi.

  1. 29.12.2019
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