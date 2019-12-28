Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Çaykur Rizespor 11'i...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelcek. Ligde oynayacağı son maçı kazanarak devreye moralli girmek isteyen Fenerbahçe'te teknik patron Ersun Yanal, Rizespor'a karşı sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. Fenerbahçe'de, geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir karara da imza atıldı! İşte sarı-lacivertlilerde Rizespor maçı öncesi yaşanan Emre Belözoğlu gelişmesi...
28 Aralık 2019 Cumartesi 13:58
Güncelleme: 28.12.2019 14:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı 3-1'le geçen Fenerbahçe'de gözler, ilk yarının son haftasına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar akşamı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi de eksikler can sıkmaya devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başından itibaren olduğu gibi Çaykur Rizespor karşısında da stoper bölgesinde 'devşirme' isim oynatmak zorunda kalacak.
Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yanında, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz, takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacak.
Beşiktaş derbisinde, Serdar Aziz'in yanında Jailson'a şans veren Ersun Yanal'ın, Brezilyalıya yine stoper bölgesinde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Jailson'un yanında kimin oynayacağı ise merak konusu.
YANAL'DAN GUSTAVO KARARI
Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde Ozan Tufan ile birlikte neredeyse hatasız oynayan Gustavo'yu yine orta sahada kullanacak.