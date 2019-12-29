Fenerbahçe'de sola Coentrao!

Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol bekte Nabil Dirar görev almıştı. Ersun Yanal'ın ocak ayında mutlaka bir sol bek oyuncusu istediği biliniyor. Fenerbahçe'de bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Fabio Coentrao... İtalyan basınında yer alan haberlere göre bonservisi elinde olan Fabio Coentrao, ile sarı-lacivertliler yakın temas halinde... Fenerbahçe yönetiminin, 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservis bedeli olmaması nedeniyle transfere sıcak baktığı belirtildi. Görüşmeler sürerken ocakta transferin tamamlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.



KİMDİR?

Kariyerinde Rio Ave, Benfica, Nacional, Benfica, Zaragoza, Monaco, Real Madrid ve Sporting Lizbon formaları giyen 31 yaşındaki Fabio Coentrao, son olarak yine futbola başladığı Rio Ave'de oynamıştı.