Comolli ve Yanal'dan kavga iddialarına açıklama
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Damien Comolli, kavga iddialarına açıklık getirdi. İşte iki cephenin konuya dair açıklamaları...
Damiıen Comolli ve Ersun Yanal, kavga ettikleri iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan Comolli, "Son zamanlarda çok fazla haber çıkmaya başladı, hikayeler üretilmeye başladı. Takımımızın içinde herhangi bir kavga veya tartışma yok. Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var" dedi. Yanal ise, "Medeni insanlarız, neden kavga edelim. Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek? Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun! Bu magazinin de önüne geçti" ifadesini kullandı.
CEBİNDE AKREP VAR!
Esprili açıklamalar yapan Comolli, Yanal'a ile sadece hesabı öderken tartıştıklarını söyledi. Fransız spor adamı, "Restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz" dedi. Bu anlar gülüşmelere neden olurken, Yanal, "Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var" dedi. Comolli, "Uçağı kaçıracağız" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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