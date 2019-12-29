Comolli ve Yanal'dan kavga iddialarına açıklama

Damiıen Comolli ve Ersun Yanal, kavga ettikleri iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan Comolli, "Son zamanlarda çok fazla haber çıkmaya başladı, hikayeler üretilmeye başladı. Takımımızın içinde herhangi bir kavga veya tartışma yok. Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var" dedi. Yanal ise, "Medeni insanlarız, neden kavga edelim. Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek? Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun! Bu magazinin de önüne geçti" ifadesini kullandı.



CEBİNDE AKREP VAR!

Esprili açıklamalar yapan Comolli, Yanal'a ile sadece hesabı öderken tartıştıklarını söyledi. Fransız spor adamı, "Restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz" dedi. Bu anlar gülüşmelere neden olurken, Yanal, "Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var" dedi. Comolli, "Uçağı kaçıracağız" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.