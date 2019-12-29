Comolli ve Yanal'dan kavga iddialarına açıklama - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Comolli ve Yanal'dan kavga iddialarına açıklama

Comolli ve Yanal'dan kavga iddialarına açıklama

Comolli ve Yanal'dan kavga iddialarına açıklama

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Damien Comolli, kavga iddialarına açıklık getirdi. İşte iki cephenin konuya dair açıklamaları...

Damiıen Comolli ve Ersun Yanal, kavga ettikleri iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan Comolli, "Son zamanlarda çok fazla haber çıkmaya başladı, hikayeler üretilmeye başladı. Takımımızın içinde herhangi bir kavga veya tartışma yok. Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var" dedi. Yanal ise, "Medeni insanlarız, neden kavga edelim. Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek? Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun! Bu magazinin de önüne geçti" ifadesini kullandı.

CEBİNDE AKREP VAR!
Esprili açıklamalar yapan Comolli, Yanal'a ile sadece hesabı öderken tartıştıklarını söyledi. Fransız spor adamı, "Restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz" dedi. Bu anlar gülüşmelere neden olurken, Yanal, "Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var" dedi. Comolli, "Uçağı kaçıracağız" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Comolli ve Yanal'dan kavga iddialarına açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN