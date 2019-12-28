Eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Emreciksin Süper Amatör Lig'de

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenen Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ikinci yarısı için yapacağı transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon stoperde büyük sıkıntılar yaşayan Kanarya'da eski yıldızın takıma geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...