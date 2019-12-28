Eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Emreciksin Süper Amatör Lig'de - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Emreciksin Süper Amatör Lig'de

Eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Emreciksin Süper Amatör Lig'de

Eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Emreciksin Süper Amatör Lig'de

Manisa Süper Amatör Lig ekibi Alaşehir Belediyespor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin'i renklerine bağladı.

Geçen yıl Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Siirt İl Özel İdare forması giyen, sezon başında İstanbul Siirtgücüspor'a transfer olan 36 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Bir dönem Ankaragücü'nde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Gökhan, 2008-2009 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde yalnız 9 maça çıkan deneyimli futbolcu ertesi sezon takımda kalamadı ve Kayserispor'a imza attı.

Gökhan Emreciksin, Fenerbahçe'nin ardından profesyonel liglerde Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor ve Kütahyaspor'da da oynadıktan sonra geçen yıl amatör kümenin yolunu tuttu.

Kariyerinde 92 Süper Lig maçına çıkan emektar futbolcu 11 gol attı.

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  1. 28.12.2019
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