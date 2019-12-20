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20 Aralık 2019, Cuma
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'dan derbi sözleri

Roberto Carlos'dan derbi sözleri

2019 yılının son derbisi olan Beşiktaş mücadelesi öncesinde, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Raberto Carlos açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü isim, Ülker Stadyumu'nda oyananacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulübe inandığını söyledi.

, "'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim" dedi.

Ülkemizde Fenerbahçe'de futbol oynayan, ve da ise teknik direktörlük yapan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli ekibin galibiyeti elde edeceğini ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için şunları söyledi: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."

  1. 20.12.2019
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