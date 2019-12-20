Emre Bol: Ersun Yanal tweetle gidecek

Bol'un açıklamaları şu şekilde.

"Tweetle gelen, tweetle gider. Tribünle gelen, tribünle gider. Bu futbol dünyasında yazılmamış bir kuraldır. Ersun Hoca tweetle gidecek. Ersun Hoca'nın Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğine inanmıyorum. Benim Ersun Yanal'a inancım kalmadı. Bu durumda başarılı olması çok zor."