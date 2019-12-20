Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kapalı gişe oynanacak derbide tribünlerde yalnızca taraftarlar olmayacak. Başta Tottenham olmak üzere, Leicester City ve İspanyol kulüplerinin scoutlarının bulunacağı tribünde, Moruinho'nun ekibinin gözü Fenerbahçeli iki yıldızda olacak. İşte o isimler ve yapılacak teklif...
20 Aralık 2019 Cuma 15:20 Güncelleme: 20.12.2019 15:24
Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek

Kritik derbiden 3 puanla ayrılmak isteyen iki ekip şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip mücadeleyi kazanmak istiyor.

Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek

Bu dev derbi için tribünlerde yalnızca taraftarlar olmayacak...

Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyi scoutlar da izleyecek.

Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi uzun süredir takip eden Tottenham'lı yetkililer Saracoğlu'nda yerlerini alacak.

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