Kadıköy'de Mourinho sürprizi! Fenerbahçe'den 2 yıldızı izleyecek

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kapalı gişe oynanacak derbide tribünlerde yalnızca taraftarlar olmayacak. Başta Tottenham olmak üzere, Leicester City ve İspanyol kulüplerinin scoutlarının bulunacağı tribünde, Moruinho'nun ekibinin gözü Fenerbahçeli iki yıldızda olacak. İşte o isimler ve yapılacak teklif...

20 Aralık 2019 Cuma 15:20 Güncelleme: 20.12.2019 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





