Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kapalı gişe oynanacak derbide tribünlerde yalnızca taraftarlar olmayacak. Başta Tottenham olmak üzere, Leicester City ve İspanyol kulüplerinin scoutlarının bulunacağı tribünde, Moruinho'nun ekibinin gözü Fenerbahçeli iki yıldızda olacak. İşte o isimler ve yapılacak teklif...
20 Aralık 2019 Cuma 15:20
Güncelleme: 20.12.2019 15:24
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
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Kritik derbiden 3 puanla ayrılmak isteyen iki ekip şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip mücadeleyi kazanmak istiyor.
Bu dev derbi için tribünlerde yalnızca taraftarlar olmayacak...
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyiscoutlar da izleyecek.
Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi uzun süredir takip eden Tottenham'lı yetkililer Saracoğlu'nda yerlerini alacak.