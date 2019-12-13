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13 Aralık 2019, Cuma
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Kupa biletleri bugün satışta

Kupa biletleri bugün satışta

'nda İstanbulspor ile arasında oynanacak 5. tur rövanş maçının deplasman biletleri bugün satışa çıkacak. 65 liralık biletlere sarı-lacivertli taraftarlar, saat 14.00'ten itibaren passo.com.tr üzerinden ulaşabilecek.

'nda İstanbulspor ile arasında oynanacak 5. tur rövanş maçının deplasman biletleri bugün satışa çıkacak. 65 liralık biletlere sarı-lacivertli taraftarlar, saat 14.00'ten itibaren passo.com.tr üzerinden ulaşabilecek. Esenyurt Stadyumu'ndaki mücadele 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı 4-0 kazanmıştı
  1. 13.12.2019
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