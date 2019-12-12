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12 Aralık 2019, Perşembe
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Nsoki iddiası

Nsoki iddiası

Sol beke yapmayı planlayan için iddiası ortaya atıldı. başında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Nice'e giden Fransız oyuncu, 1'de 7 maçta 1 asist gerçekleştirdi.

Sol beke yapmayı planlayan için iddiası ortaya atıldı. başında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Nice'e giden Fransız oyuncu, 1'de 7 maçta 1 asist gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin, 20 yaşındaki Nsoki'ye karşılık Miha Zajc takasını teklif edeceği ileri sürüldü.
  1. 12.12.2019
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