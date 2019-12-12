Nsoki iddiası
Sol beke transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe için Stanley Nsoki iddiası ortaya atıldı. Sezon başında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'den Nice'e giden Fransız oyuncu, Ligue 1'de 7 maçta 1 asist gerçekleştirdi.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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