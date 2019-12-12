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12 Aralık 2019, Perşembe
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4x4’lük Kanarya

4x4’lük Kanarya

Kadın Takımı, Euroleague maçında Fransız ekibi Asvel’i yenip evinde 4’te 4 yaptı. Sarı-lacivertliler liderliğini korudu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 7. hafta maçında , 'nın LDLC ASVEL Feminin takımını mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 5. mağlubiyetini yaşadı. A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Gelecek Koleji Çukurova , temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 112-56 yenildi.
  1. 12.12.2019
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