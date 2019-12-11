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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'den Alper’e son şans

Fenerbahçe'den Alper’e son şans

Tam 7. sezonuna girdiği 'de eleştirilen isimlerden biri olan 'a bir şans daha verilecek. Ocak ayında 6 aylığına kiralanması planlanan 28 yaşındaki futbolcu, yine yakından takip edilecek. Alper'in göstereceği performansa göre 2020-2021 öncesi karar verilecek.

Tam 7. sezonuna girdiği 'de eleştirilen isimlerden biri olan 'a bir şans daha verilecek. Ocak ayında 6 aylığına kiralanması planlanan 28 yaşındaki futbolcu, yine yakından takip edilecek. Alper'in göstereceği performansa göre 2020-2021 öncesi karar verilecek.

  1. 11.12.2019
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