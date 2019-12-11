Fenerbahçe'den Alper’e son şans

Tam 7. sezonuna girdiği Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerden biri olan Alper Potuk'a bir şans daha verilecek. Ocak ayında 6 aylığına kiralanması planlanan 28 yaşındaki futbolcu, yine yakından takip edilecek. Alper'in göstereceği performansa göre 2020-2021 öncesi karar verilecek.