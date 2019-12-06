Yanal 'erken gol' istedi
Sarı-lacivertliler, strese girmemek için skor avantajını erken yakalamaya çalışacak.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği önünde erken bir golle rahatlamak istiyor. Teknik heyet, rakibin direncini kırmak ve stres yaşamamak için oyunculara pres emri verdi. Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Kanarya (13 gol), aynı zamanda ilk 15 dakikalarda Trabzonspor ile birlikte en fazla gol bulan iki ekipten biri (4 gol). Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atmayı başardı. Bu periyotta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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