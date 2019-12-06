Yanal 'erken gol' istedi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği önünde erken bir golle rahatlamak istiyor. Teknik heyet, rakibin direncini kırmak ve stres yaşamamak için oyunculara pres emri verdi. Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Kanarya (13 gol), aynı zamanda ilk 15 dakikalarda Trabzonspor ile birlikte en fazla gol bulan iki ekipten biri (4 gol). Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atmayı başardı. Bu periyotta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.