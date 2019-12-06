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06 Aralık 2019, Cuma
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Yanal 'erken gol' istedi

Yanal 'erken gol' istedi

Sarı-lacivertliler, strese girmemek için skor avantajını erken yakalamaya çalışacak.

, önünde erken bir golle rahatlamak istiyor. Teknik heyet, rakibin direncini kırmak ve stres yaşamamak için oyunculara pres emri verdi. 'in geride kalan 13 haftasında maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Kanarya (13 gol), aynı zamanda ilk 15 dakikalarda ile birlikte en fazla gol bulan iki ekipten biri (4 gol). Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atmayı başardı. Bu periyotta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

  1. 6.12.2019
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