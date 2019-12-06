Kazanma vakti
Süper Lig’de iki haftalık beraberlik serisi sonrası liderin 5 puan gerisine düşen Kanarya’da tek hedef galibiyet.
Süper Lig'de son iki haftayı beraberlikle kapatan Fenerbahçe, bu akşam Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Yaşadığı kayıplar sonrası lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet. Kanarya'da adalesinden ikinci kez sakatlanan Victor Moses ile tedavisi devam eden Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Dirar da sarı kart cezalısı.
HASAN ALİ YÜZDE 90 SAHADA
Tedavisi tamamlanan Hasan Ali Kaldırım'ın ise bir aksilik olmazsa sol bekte yerini alması bekleniyor. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği de İstanbul'a moralli geldi. Son 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve beraberlik alan başkent ekibinde hedef en az bir puan olarak belirlendi. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 14'üncü haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Kazanma vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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