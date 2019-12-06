Kazanma vakti

Süper Lig'de son iki haftayı beraberlikle kapatan Fenerbahçe, bu akşam Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Yaşadığı kayıplar sonrası lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet. Kanarya'da adalesinden ikinci kez sakatlanan Victor Moses ile tedavisi devam eden Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Dirar da sarı kart cezalısı.

HASAN ALİ YÜZDE 90 SAHADA

Tedavisi tamamlanan Hasan Ali Kaldırım'ın ise bir aksilik olmazsa sol bekte yerini alması bekleniyor. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği de İstanbul'a moralli geldi. Son 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve beraberlik alan başkent ekibinde hedef en az bir puan olarak belirlendi. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 14'üncü haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.