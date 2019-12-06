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06 Aralık 2019, Cuma
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Kazanma vakti

Kazanma vakti

’de iki haftalık beraberlik serisi sonrası liderin 5 puan gerisine düşen Kanarya’da tek hedef galibiyet.

Süper Lig'de son iki haftayı beraberlikle kapatan , bu akşam 'de 'ni konuk edecek. Yaşadığı kayıplar sonrası lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet. Kanarya'da adalesinden ikinci kez sakatlanan ile tedavisi devam eden forma giyemeyecek. Dirar da sarı kart cezalısı.

HASAN ALİ YÜZDE 90 SAHADA

Tedavisi tamamlanan 'ın ise bir aksilik olmazsa sol bekte yerini alması bekleniyor. Teknik direktörlüğe 'nun gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği de 'a moralli geldi. Son 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve beraberlik alan başkent ekibinde hedef en az bir puan olarak belirlendi. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 14'üncü haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

  1. 6.12.2019
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