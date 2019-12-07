Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler

"F.BAHÇE İÇİN HESAP YAPMIŞTIM..."

Fenerbahçe'nin 24. veya 25. haftada en kötü ihtimalle 1-2 puan geride olacağını ve şampiyonluk yarışının favorisi olarak gireceğini düşünüyordum. Ancak beklenmedik kayıplar yaşadı. Fenerbahçe gelecek hafta 6 hafta 2 kez içeride oynayacak ve Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacak. Fenerbahçeliler 'Çok zor diyordur' değil mi?