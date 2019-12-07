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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bol gollü mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Vedat Muriqi (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse kaydetti. Konuk takım ise Sio ve Stancu ile skor buldu. Fenerbahçe 25 puana yükselirken Gençlerbirliği 14 puanda kaldı. Ersun Yanal'ın ekibi ligde bir sonraki maçını Sivasspor deplasmanında oynayacak. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen ofsayt pozisyonuyla alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.
7 Aralık 2019 Cumartesi 00:51 Güncelleme: 07.12.2019 00:51
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"F.BAHÇE İÇİN HESAP YAPMIŞTIM..."
Fenerbahçe'nin 24. veya 25. haftada en kötü ihtimalle 1-2 puan geride olacağını ve şampiyonluk yarışının favorisi olarak gireceğini düşünüyordum. Ancak beklenmedik kayıplar yaşadı. Fenerbahçe gelecek hafta 6 hafta 2 kez içeride oynayacak ve Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacak. Fenerbahçeliler 'Çok zor diyordur' değil mi?
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