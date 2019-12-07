Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bol gollü mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Vedat Muriqi (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse kaydetti. Konuk takım ise Sio ve Stancu ile skor buldu. Fenerbahçe 25 puana yükselirken Gençlerbirliği 14 puanda kaldı. Ersun Yanal'ın ekibi ligde bir sonraki maçını Sivasspor deplasmanında oynayacak. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen ofsayt pozisyonuyla alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.
7 Aralık 2019 Cumartesi 00:51 Güncelleme: 07.12.2019 00:51
Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler

Ligde 12. hafta bittiğinde 'Üçüde birbirinden berbat' demiştik. 13. haftanın açılışında 6 gol çıktı, o maç Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçıydı.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler

Bu cuma da 7 gol çıktı. İzleyen seyir keyfi ve gol ister. Bu maçta hepsi vardı.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler

"YANAL DOĞRU YAPTI"

Bizim ülkemizde ne yazık ki Ziraat Türkiye Kupası ciddiye alınmıyor. Ancak ciddiye alınması gereken bir hafta geçirdik. Galatasaray sahasında zaman zaman yaşanan bir sürpriz yaşadı.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler

Ersun Yanal'ın aklında Türkiye Kupası'nın ardından Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kaldı. Vedat Muriqi ile de konuştu ve onu da hazır hale getirmek için oynattı. Ersun Yanal, İstanbulspor maçında doğru iş yaptı.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yemedi galiba derler

"F.BAHÇE İÇİN HESAP YAPMIŞTIM..."

Fenerbahçe'nin 24. veya 25. haftada en kötü ihtimalle 1-2 puan geride olacağını ve şampiyonluk yarışının favorisi olarak gireceğini düşünüyordum. Ancak beklenmedik kayıplar yaşadı. Fenerbahçe gelecek hafta 6 hafta 2 kez içeride oynayacak ve Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacak. Fenerbahçeliler 'Çok zor diyordur' değil mi?

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