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06 Aralık 2019, Cuma
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'ye transferde kötü haber! Resmi imza geldi

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi imza geldi

'nin uzun süredir gündeminde olan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Riza , Ligue 1 ekiplerinden 'e imza attı. Durmisi sezon sonuna kadar Nice forması giyecek...

Geçtiğimiz yaz döneminde ismi geçen Danimarka'lı sol bek Riza , Fransız ekibi 'e transfer oldu. Fransız ekibi 25 yaşındaki oyuncuyu kiraladı.

Ayrıntılar birazdan...

  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 15:41
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