Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi imza geldi
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Riza Durmisi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza attı. Durmisi sezon sonuna kadar Nice forması giyecek...
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ismi geçen Danimarka'lı sol bek Riza Durmisi, Fransız ekibi Nice'e transfer oldu. Fransız ekibi 25 yaşındaki oyuncuyu kiraladı.
Ayrıntılar birazdan...
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 15:41
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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