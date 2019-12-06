Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Transfer operasyonuna erken başlayan sarı-lacivertliler stratejisini belirlerken flaş bir karar aldı. Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin transfer harekatının detayları...
6 Aralık 2019 Cuma 19:14 Güncelleme: 06.12.2019 19:14
Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor!

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler flaş bir karara imza attı.

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Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor!

Yaz transfer döneminde deyim yerindeyse sil baştan bir kadro kuran Fenerbahçe başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor!

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmenin hesabını yapıyor.

Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor!

Ancak finansal fair play kıskacında olan Fenerbahçe'de yönetim buna göre adımlar atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor!

Mevcut oyunculardan bonservis bedeli kazanmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertli kurmaylar, amacına ulaşırsa listedeki yıldız isimlere birer birer imza attıracak.

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