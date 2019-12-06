Fenerbahçe'nin gözde ismi bedavaya geliyor!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Transfer operasyonuna erken başlayan sarı-lacivertliler stratejisini belirlerken flaş bir karar aldı. Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin transfer harekatının detayları...
6 Aralık 2019 Cuma 19:14
Güncelleme: 06.12.2019 19:14
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Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler flaş bir karara imza attı.
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Yaz transfer döneminde deyim yerindeyse sil baştan bir kadro kuran Fenerbahçe başarılı bir dönemi geride bıraktı.
Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmenin hesabını yapıyor.
Ancak finansal fair play kıskacında olan Fenerbahçe'de yönetim buna göre adımlar atmaya hazırlanıyor.
Mevcut oyunculardan bonservis bedeli kazanmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertli kurmaylar, amacına ulaşırsa listedeki yıldız isimlere birer birer imza attıracak.