Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak deplasman kabusu nedeniyle bir türlü zirveye çıkamayan Fenerbahçe'de, gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler yapılacak kritik hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak istiyor. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye katabilmek için harekete geçti...
6 Aralık 2019 Cuma 11:31
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Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, deplasman kabusuna çare bulunamadı...
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Kanarya, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.
Sarı-Lacivertlilerde hedef, bir galibiyet serisi yakalayıp ligin ilk yarısını zirvede tamamlamak...
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler 'sallantılı' giderken, gözler de transfere çevrildi.
Sportif direktör DamienComolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.