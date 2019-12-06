Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak deplasman kabusu nedeniyle bir türlü zirveye çıkamayan Fenerbahçe'de, gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler yapılacak kritik hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak istiyor. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye katabilmek için harekete geçti...

6 Aralık 2019 Cuma 11:31
Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, deplasman kabusuna çare bulunamadı...

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Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

Kanarya, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

Sarı-Lacivertlilerde hedef, bir galibiyet serisi yakalayıp ligin ilk yarısını zirvede tamamlamak...

Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!

Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler 'sallantılı' giderken, gözler de transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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