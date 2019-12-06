Fenerbahçe'den forvet atağı! Dünyaca ünlü isim...

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak deplasman kabusu nedeniyle bir türlü zirveye çıkamayan Fenerbahçe'de, gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler yapılacak kritik hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak istiyor. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye katabilmek için harekete geçti...