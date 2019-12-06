Fenerbahçe'den Vesely açıklaması! Sakatlık...
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Vesely'nin detaylı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Vesely'nin detaylı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. 29 yaşındaki pivotun bu süreçte takım idmanlarına katılamayacağı ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edeceği duyuruldu.
Jan Vesely'nin sağlık durumundaki gelişmelerin her hafta düzenli olarak gözlemleneceği, buna göre oyuncunun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verileceği açıklandı.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta süre alan Jan Vesely, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise sadece bir karşılaşmada forma giydi.
- 06.12.2019
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Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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