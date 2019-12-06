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06 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den Vesely açıklaması! Sakatlık...

Fenerbahçe'den Vesely açıklaması! Sakatlık...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Vesely'nin detaylı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. 'nın Çek oyuncusu 'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu.

'nın Çek oyuncusu 'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Vesely'nin detaylı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. 29 yaşındaki pivotun bu süreçte takım idmanlarına katılamayacağı ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edeceği duyuruldu.

Jan Vesely'nin sağlık durumundaki gelişmelerin her hafta düzenli olarak gözlemleneceği, buna göre oyuncunun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verileceği açıklandı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 8 maçta süre alan Jan Vesely, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise sadece bir karşılaşmada forma giydi.

  1. 06.12.2019
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