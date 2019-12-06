Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'den flaş sözler!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, "Şampiyonluk beklentisi bu yıl daha fazla, çünkü bu 7'nci yıl, 6 yıl şampiyon olamadık. Fenerbahçe'de tribünde olan, evinde oturan mutlaka ama mutlaka 'pardon' demeden bu yıl şampiyonluğu bekliyor" dedi.
6 Aralık 2019 Cuma 11:12
Güncelleme: 06.12.2019 11:14
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Sarıyer Kulübü eski genel kaptanı Eyüp Odabaşı'nı anma yemeğinde özel açıklamalarda bulundu.
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İŞTE ALİ ŞEN'İN O AÇIKLAMALARI...
"GALATASARAY BU SENE LİGİ 5'İNCİ BİTİRSE 'EH OLABİLİR' DİYEBİLİR" Bu yıl Fenerbahçe'de herkesin şampiyonluğu beklediğini vurgulayan Şen, "Şampiyonluk beklentisi her yıldan daha fazla çünkü bu 7'nci yıl, 6 yıl şampiyon olamadık. Fenerbahçe'de tribünde olan, evinde oturan mutlaka ama mutlaka 'pardon' demeden bu yıl şampiyonluğu bekliyor."
"Galatasaray geçen sene duble yaptı. Bu sene ligi 5'inci de bitirse 'eh olabilir' diyebiliriz çünkü geçen sene başarıları var. Bizim artık 'ee' demeye, başkanın da yönetimin de antrenörün de pek hakkı yok" diye konuştu.
"ERSUN YANAL'I SEVERİM" Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal hakkında da görüşlerini paylaşan Ali Şen, "Fenerbahçe'de iyi bir kadro ve oyuncular var. Bu oyuncuları iyi bir takım haline getirecek olan da antrenör. Ersun Yanal'ı severim."