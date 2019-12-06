Birsel’e jübile

Fenerbahçe, kadın basketbol takımının eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen için jübile organizasyonu yapılacağını duyurdu. 22 Aralık Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak Bellona Kayseri maçından önce sarılacivertli kulüpte 13 yıl forma giyen Birsel'in 7 numaralı forması törenle salona asılacak ve bir daha giyilmeyecek.