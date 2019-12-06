Birsel’e jübile
Fenerbahçe, kadın basketbol takımının eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen için jübile organizasyonu yapılacağını duyurdu.
Fenerbahçe, kadın basketbol takımının eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen için jübile organizasyonu yapılacağını duyurdu. 22 Aralık Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak Bellona Kayseri maçından önce sarılacivertli kulüpte 13 yıl forma giyen Birsel'in 7 numaralı forması törenle salona asılacak ve bir daha giyilmeyecek.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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