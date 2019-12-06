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06 Aralık 2019, Cuma
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Birsel’e jübile

Birsel’e jübile

takımının eski kaptanı için jübile organizasyonu yapılacağını duyurdu.

, takımının eski kaptanı için jübile organizasyonu yapılacağını duyurdu. 22 Aralık Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak Bellona maçından önce sarılacivertli kulüpte 13 yıl forma giyen Birsel'in 7 numaralı forması törenle salona asılacak ve bir daha giyilmeyecek.

  1. 6.12.2019
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