Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi
Kadrosuna takviye yapmak için devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe sol bek mevkisine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli takım Miha Zajc'a karşılık sürpriz bir ismi transfer etmek için teklifini sundu. İşte tüm detaylar...
6 Aralık 2019 Cuma 08:03
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Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda özellikle deplasmanlarda gelen puan kayıpları sonrası taraftarını üzen Fenerbahçe, transfere odaklandı.
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Ocak ayı transfer döneminde önceliği sol bek olan Fenerbahçe, bu konuda somut adımlar atmaya başladı.
Sarı-lacivertli takım aradığı ismi Rusya'da buldu. İşte detaylar...
Sezon başından bu yana MihaZajc'ta ısrarcı olan Krasnodar ile temasa geçen sarı-lacivertliler, Sloven yıldızına karşılık 3 milyon Euro bonservis bedeli artı CristianRamirez'i istedi.
Rus temsilcisinin 25 yaşındaki sol beki için teknik direktör Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği ifade edildi.