Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Kadrosuna takviye yapmak için devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe sol bek mevkisine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli takım Miha Zajc'a karşılık sürpriz bir ismi transfer etmek için teklifini sundu. İşte tüm detaylar...

6 Aralık 2019 Cuma 08:03
Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda özellikle deplasmanlarda gelen puan kayıpları sonrası taraftarını üzen Fenerbahçe, transfere odaklandı.

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Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Ocak ayı transfer döneminde önceliği sol bek olan Fenerbahçe, bu konuda somut adımlar atmaya başladı.

Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Sarı-lacivertli takım aradığı ismi Rusya'da buldu. İşte detaylar...

Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Sezon başından bu yana Miha Zajc'ta ısrarcı olan Krasnodar ile temasa geçen sarı-lacivertliler, Sloven yıldızına karşılık 3 milyon Euro bonservis bedeli artı Cristian Ramirez'i istedi.

Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Rus temsilcisinin 25 yaşındaki sol beki için teknik direktör Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği ifade edildi.

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