Zajc'ın yerine o geliyor! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Kadrosuna takviye yapmak için devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe sol bek mevkisine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli takım Miha Zajc'a karşılık sürpriz bir ismi transfer etmek için teklifini sundu. İşte tüm detaylar...