MAÇ SONUCU Fenerbahçe Öznur Kablo 58-43 Familia Schio - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 58-43

MAÇ SONUCU Fenerbahçe Öznur Kablo 58-43 Familia Schio

FIBA B Grubu 5. karşılaşmasında , ilk yarısını 36-20 önde kapattığı maçta İtalyan ekibi 'yu 58-43 mağlup etti.

FIBA Kadınlar B Grubu 5. hafta maçında , sahasında temsilcisi 'yu 58-43 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.

Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.

  1. 27.11.2019
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