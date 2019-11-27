MAÇ SONUCU Fenerbahçe Öznur Kablo 58-43 Familia Schio
FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk yarısını 36-20 önde kapattığı maçta İtalyan ekibi Familia Schio'yu 58-43 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.
Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.
- 27.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
MAÇ SONUCU Fenerbahçe Öznur Kablo 58-43 Familia Schio haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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