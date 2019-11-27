Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz

Golsüz biten Malatya maçında kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu, ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Göztepe maçının kendileri için yeni bir başlangıç olacağını belirten kaptan, "Malatya'da kaybettiğimiz 2 puanın telafisi var. Göztepe maçıyla birlikte yeni serisinin ilk adımını atacağız. İlk yarıda kalan tüm maçları kazanıp, devreye lider gireceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız her zamankinden daha çok. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" diye konuştu.