Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz

'de : Kaybı telafi ederiz

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz

Golsüz biten maçında kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşayan , ilk kez bu kadar iddialı konuştu. maçının kendileri için yeni bir başlangıç olacağını belirten kaptan, "Malatya'da kaybettiğimiz 2 puanın telafisi var. Göztepe maçıyla birlikte yeni serisinin atacağız. İlk yarıda kalan tüm maçları kazanıp, devreye lider gireceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız her zamankinden daha çok. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" diye konuştu.

Golsüz biten maçında kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşayan , ilk kez bu kadar iddialı konuştu. maçının kendileri için yeni bir başlangıç olacağını belirten kaptan, "Malatya'da kaybettiğimiz 2 puanın telafisi var. Göztepe maçıyla birlikte yeni serisinin atacağız. İlk yarıda kalan tüm maçları kazanıp, devreye lider gireceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız her zamankinden daha çok. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" diye konuştu.

  1. 27.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN