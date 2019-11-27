Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz
Golsüz biten Malatya maçında kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu, ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Göztepe maçının kendileri için yeni bir başlangıç olacağını belirten kaptan, "Malatya'da kaybettiğimiz 2 puanın telafisi var. Göztepe maçıyla birlikte yeni serisinin ilk adımını atacağız. İlk yarıda kalan tüm maçları kazanıp, devreye lider gireceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız her zamankinden daha çok. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" diye konuştu.
Golsüz biten Malatya maçında kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu, ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Göztepe maçının kendileri için yeni bir başlangıç olacağını belirten kaptan, "Malatya'da kaybettiğimiz 2 puanın telafisi var. Göztepe maçıyla birlikte yeni serisinin ilk adımını atacağız. İlk yarıda kalan tüm maçları kazanıp, devreye lider gireceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız her zamankinden daha çok. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" diye konuştu.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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