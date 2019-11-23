Hasan Ali ve Tolga tamam

Sarı-lacivertliler iç transferde de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Yabancı sınırının düşeceğini hesaplayan Kanarya, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Hasan Ali Kaldırım'ın 3+1, Tolga Ciğerci'nin ise 2+1 yıllık kontratlara imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu iki yerli isimle sözleşme uzatma görüşmelerini kısa sürede olumlu şekilde 0tamamlayacağı ve resmen açıklayacağı kaydedildi.