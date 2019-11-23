Ersun Yanal’dan uyarı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Yanal'ın 9 gollü Jahovic ve 6 asist ile zirvede yer alan Guilherme için özel önlemler alacağı öğrenildi. Yanal, sarı-lacivertli oyuncuları bireysel hataya karşı da uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Yanal'ın 9 gollü Jahovic ve 6 asist ile zirvede yer alan Guilherme için özel önlemler alacağı öğrenildi. Yanal, sarı-lacivertli oyuncuları bireysel hataya karşı da uyarılarda bulundu.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Ersun Yanal’dan uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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