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23 Kasım 2019, Cumartesi
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’dan uyarı

Ersun Yanal’dan uyarı

Yanal, maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Yanal'ın 9 gollü Jahovic ve 6 asist ile zirvede yer alan Guilherme için özel önlemler alacağı öğrenildi. Yanal, sarı-lacivertli oyuncuları bireysel hataya karşı da uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Yanal'ın 9 gollü Jahovic ve 6 asist ile zirvede yer alan Guilherme için özel önlemler alacağı öğrenildi. Yanal, sarı-lacivertli oyuncuları bireysel hataya karşı da uyarılarda bulundu.

  1. 23.11.2019
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