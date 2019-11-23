Ersun Yanal’dan uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Yanal'ın 9 gollü Jahovic ve 6 asist ile zirvede yer alan Guilherme için özel önlemler alacağı öğrenildi. Yanal, sarı-lacivertli oyuncuları bireysel hataya karşı da uyarılarda bulundu.