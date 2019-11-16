Mevlüt hazır

Sarı-Lacivertlilerde önemli gündemlerden biri de Vedat Muriç'in sakatlığı. Kosovalı yıldız dünkü antrenmanda kendisine verilen özel programı uyguladı. Yeni Malatyaspor karşısında 11'de Mevlüt Erdinç'in oynama ihtimali yüksek. 32 yaşındaki forvet de bu karşılaşmaya bir hayli hırsla hazırlanıyor. Ersun Yanal da tecrübeli oyuncusuyla bire bir görüşmeler yaparak onu bu karşılaşmaya motive ediyor.

AZ SÜRE BULDU

Mevlüt Erdinç konusundaki en düşündürücü konu bu sezon fazla şans bulamaması. Tecrübeli hücum oyuncusu, Süper Lig'de 4 maçta oynadı. Trabzonspor karşılaşmasında 8, Alanyaspor mücadelesinde 7, Antalyaspor maçında 10 ve Kayserispor deplasmanında 14 dakika sahada kaldı. Bu 4 mücadelede sadece 39 dakika boy göstermesi sebebiyle 'maç eksikliğinden' endişe ediliyor. Tecrübesi güven veriyor.