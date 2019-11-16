Mevlüt hazır - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mevlüt hazır

Mevlüt hazır

Mevlüt hazır

Sarı-Lacivertlilerde önemli gündemlerden biri de 'in sakatlığı. Kosovalı yıldız dünkü antrenmanda kendisine verilen özel programı uyguladı. Vedat Muriç sakatlandıktan sonra gözler ’e çevrildi. Tecrübeli futbolcu “Kendimi hazır tuttum” dedi.

Sarı-Lacivertlilerde önemli gündemlerden biri de 'in sakatlığı. Kosovalı yıldız dünkü antrenmanda kendisine verilen özel programı uyguladı. karşısında 11'de 'in oynama ihtimali yüksek. 32 yaşındaki forvet de bu karşılaşmaya bir hayli hırsla hazırlanıyor. da tecrübeli oyuncusuyla bire bir görüşmeler yaparak onu bu karşılaşmaya motive ediyor.

AZ SÜRE BULDU
Mevlüt Erdinç konusundaki en düşündürücü konu bu sezon fazla şans bulamaması. Tecrübeli hücum oyuncusu, 'de 4 maçta oynadı. karşılaşmasında 8, mücadelesinde 7, maçında 10 ve deplasmanında 14 dakika sahada kaldı. Bu 4 mücadelede sadece 39 dakika boy göstermesi sebebiyle 'maç eksikliğinden' endişe ediliyor. Tecrübesi güven veriyor.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mevlüt hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN