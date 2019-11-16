Muriç Kruse özel çalıştı

Kanarya dün Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarını sürdürürken gözler Vedat Muriç ve Max Kruse'nin üzerindeydi. Hücumun iki önemli yıldızının özel program dahilinde çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi. Fenerbahçe sağlık heyeti Vedat Muriç ve Max Kruse'yi bir an önce sahalara döndürmek için yoğun uğraş veriyor.

EMRE İDMANDA

Milli Takım kadrosundan çıkarılan Emre Belözoğlu, sarılacivertli ekibin dünkü çalışmasında yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu idmanda bir hayli hırslıydı. Aynı zamanda milli oyuncuların yokluğunda genç isimlerle de ilgileniyor.

HAZIRLIKLAR HIRSLA SÜRÜYOR

Fenerahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı- lacivertlilerin idmanı koşu, ısınma ve koordinasyon ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. 3'erli takım halinde çift kale maçla sona erdi. Ersun Yanal oyuncularının hırslı şekilde çalışmasından bir hayli memnun.