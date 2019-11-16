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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Muriç Kruse özel çalıştı

Muriç Kruse özel çalıştı

Kanarya dün mücadelesi hazırlıklarını sürdürürken gözler ve 'nin üzerindeydi. Hücumun iki önemli yıldızının özel program dahilinde çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi.

Kanarya dün mücadelesi hazırlıklarını sürdürürken gözler ve 'nin üzerindeydi. Hücumun iki önemli yıldızının özel program dahilinde çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi. sağlık heyeti Vedat Muriç ve Max Kruse'yi bir an önce sahalara döndürmek için yoğun uğraş veriyor.

EMRE İDMANDA
kadrosundan çıkarılan Emre Belözoğlu, sarılacivertli ekibin dünkü çalışmasında yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu idmanda bir hayli hırslıydı. Aynı zamanda milli oyuncuların yokluğunda genç isimlerle de ilgileniyor.

HAZIRLIKLAR HIRSLA SÜRÜYOR
Fenerahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı- lacivertlilerin idmanı koşu, ısınma ve koordinasyon ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. 3'erli takım halinde çift kale maçla sona erdi. oyuncularının hırslı şekilde çalışmasından bir hayli memnun.

  1. 16.11.2019
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