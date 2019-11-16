Fener kayıp!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 8. haftasında Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk oldu. Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanından da 88-70'lik yenilgiyle döndü. Euroleague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, çarşamba günü deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak.

OBRADOVİÇ'TEN ŞOK KÜFÜRLER

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zelijko Obradovic, CSKA maçında takımına adeta ateş püskürdü. Sırp hoca, 3. periyotta aldığı molada oyuncularına ağıza alınmayacak sözler söyledi. Televizyona da yansıyan görüntülerde Obra, öğrencilerine "İyi oyuncularsınız. Kendi gözünüzde hepiniz iyi oyuncularsınız. Hepiniz s..tirin... S..tirin, tamam mı? Milyon kere tekrarlayayım mı? S..tir Gigi Datome! Tamam mı?" tepkisini gösterdi.