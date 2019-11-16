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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Fener kayıp!

Fener kayıp!

, Euroleague 8. haftasında deplasmanında CSKA 'ya konuk oldu. Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanından da 88-70'lik yenilgiyle döndü.

, Euroleague 8. haftasında deplasmanında CSKA 'ya konuk oldu. Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanından da 88-70'lik yenilgiyle döndü. Euroleague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, çarşamba günü deplasmanda 'ya konuk olacak.

OBRADOVİÇ'TEN ŞOK KÜFÜRLER
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zelijko Obradovic, CSKA maçında takımına adeta ateş püskürdü. Sırp hoca, 3. periyotta aldığı molada oyuncularına ağıza alınmayacak sözler söyledi. Televizyona da yansıyan görüntülerde Obra, öğrencilerine "İyi oyuncularsınız. Kendi gözünüzde hepiniz iyi oyuncularsınız. Hepiniz s..tirin... S..tirin, tamam mı? Milyon kere tekrarlayayım mı? S..tir Gigi Datome! Tamam mı?" tepkisini gösterdi.

  1. 16.11.2019
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