Fenerbahçe Beko Rusya'da mağlup! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko | ÖZET

MAÇ SONUCU | 88-70 Beko | ÖZET

MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko | ÖZET

THY Avrupa Ligi'nin 8. maçında Beko, CSKA Spor Salonu'nda ilk devresi 39-34 biten karşılaşmada Rus ekibi 'ya 88-70 mağlup oldu.

Turkish Airlines 'in 8'inci haftasında Beko, Rusya deplasmanında 'ya konuk oldu.

Mücadelenin ilk çeyreği 21-17 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçilirken, 2'nci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan CSKA, soyunma odasına 39-34 önde girdi.

3'üncü çeyrekte hem hücum da hem de savunmada çok etkili olan ev sahibi ekip, karar çeyreğine 64-49 önde girdi. Son periyotta farkın daha da açılmasına engel olamayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 88-70 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, 8'inci haftada 6'ncı mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 20, Derrick Williams 19 sayıyla mücadele etti. CSKA Moskova'da ise Mike James 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Janis Strelnieks de kaydettiği 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 23:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN