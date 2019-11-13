Fenerbahçe'de oyunculardan anlamlı destek
Fenerbahçe'nin dün özel misafirleri vardı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin dün özel misafirleri vardı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Oyuncular, hematoloji hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla sağlık maskesi taktı ve üstünde "Hayallerimize sen de destek ol" yazısının yer aldığı pankartla objektiflere poz verdi.
- 13.11.2019
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