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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'de oyunculardan anlamlı destek

Fenerbahçe'de oyunculardan anlamlı destek

'nin dün özel misafirleri vardı. 'nde tedavi gören çocuklar idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

'nin dün özel misafirleri vardı. 'nde tedavi gören çocuklar idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Oyuncular, hematoloji hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla sağlık maskesi taktı ve üstünde "Hayallerimize sen de destek ol" yazısının yer aldığı pankartla objektiflere poz verdi.

  1. 13.11.2019
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