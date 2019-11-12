Fenerbahçe'de Hasan Ali: Sinerji bizden yana

A Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan Hasan Ali Kaldırım, ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Son maçımızdaki istisnai durumu saymazsak takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak gidip sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi. Camia olarak şampiyonluğu çok özlediklerini de kaydeden Kaldırım, "Kalan maçlarımızda maksimum puanla ilk yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz. Futbolda oyun kadar inanmışlık, birlik beraberlik de şampiyonluk için çok önemli. Yakaladığımız uyum, arkadaşlık üst seviyede. Bu yolda taraftarımızın desteği de mühim. Onlarla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.