Fenerbahçe'de Hasan Ali: Sinerji bizden yana
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali: Şampiyonluğu çok özledik. Bu sezon sinerji bizden yana görünüyor. Son maçı saymazsak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak gidip, hedefimize ulaşacağız.
A Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan Hasan Ali Kaldırım, ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Son maçımızdaki istisnai durumu saymazsak takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak gidip sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi. Camia olarak şampiyonluğu çok özlediklerini de kaydeden Kaldırım, "Kalan maçlarımızda maksimum puanla ilk yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz. Futbolda oyun kadar inanmışlık, birlik beraberlik de şampiyonluk için çok önemli. Yakaladığımız uyum, arkadaşlık üst seviyede. Bu yolda taraftarımızın desteği de mühim. Onlarla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 12.11.2019
Fenerbahçe'de Hasan Ali: Sinerji bizden yana haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.