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12 Kasım 2019, Salı
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'de : Sinerji bizden yana

Fenerbahçe'de Hasan Ali: Sinerji bizden yana

'nin tecrübeli futbolcusu : Şampiyonluğu çok özledik. Bu sezon sinerji bizden yana görünüyor. Son maçı saymazsak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak gidip, hedefimize ulaşacağız.

A Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan Kaldırım, ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Son maçımızdaki istisnai durumu saymazsak takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak gidip sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi. Camia olarak şampiyonluğu çok özlediklerini de kaydeden Kaldırım, "Kalan maçlarımızda maksimum puanla ilk yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin 'den yana olduğunu hissediyoruz. oyun kadar inanmışlık, birlik beraberlik de şampiyonluk için çok önemli. Yakaladığımız uyum, arkadaşlık üst seviyede. Bu yolda taraftarımızın desteği de mühim. Onlarla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 12.11.2019
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