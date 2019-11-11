Fenerbahçe'de soru şu: Kruse kimi kesecek?

Ersun Yanal'ın Kruse'yi tekrar ilk 11'e nasıl monte edeceği ise merak konusu... Muriç ve Gustavo'nun yerlerinin garanti olduğu düşünüldüğünde; ya Emre-Ozan ya da kanatlardaki Moses-Rodrigues ikilisinden birisinin kulübeye gitmesi gerekecek. Yanal'ın bu konuda tercihini yaparken zorlanacağı belirtiliyor.