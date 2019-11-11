Fenerbahçe'de soru şu: Kruse kimi kesecek?
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır forma giyemeyen Max Kruse dönüş için artık gün sayıyor. Alman yıldızın, iki haftalık milli arada tamamen hazır hale gelerek takıma katılması bekleniyor.
Ersun Yanal'ın Kruse'yi tekrar ilk 11'e nasıl monte edeceği ise merak konusu... Muriç ve Gustavo'nun yerlerinin garanti olduğu düşünüldüğünde; ya Emre-Ozan ya da kanatlardaki Moses-Rodrigues ikilisinden birisinin kulübeye gitmesi gerekecek. Yanal'ın bu konuda tercihini yaparken zorlanacağı belirtiliyor.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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