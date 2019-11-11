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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'de soru şu: Kruse kimi kesecek?

Fenerbahçe'de soru şu: Kruse kimi kesecek?

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır forma giyemeyen Max Kruse dönüş için artık gün sayıyor. Alman yıldızın, iki haftalık milli arada tamamen hazır hale gelerek takıma katılması bekleniyor.

'ın Kruse'yi tekrar ilk 11'e nasıl monte edeceği ise merak konusu... Muriç ve Gustavo'nun yerlerinin garanti olduğu düşünüldüğünde; ya Emre-Ozan ya da kanatlardaki Moses-Rodrigues ikilisinden birisinin kulübeye gitmesi gerekecek. Yanal'ın bu konuda tercihini yaparken zorlanacağı belirtiliyor.

  1. 11.11.2019
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