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10 Kasım 2019, Pazar
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milli arada yara saracak!

Fenerbahçe milli arada yara saracak!

milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Kruse, ve 'nin tedavileri yapılacak. Diğer oyunculara da ciddi şekilde kondisyon yüklenecek.

milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. , Kruse ve 'nin tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor.

Ancak Emre'de yine de soru işaretleri var. Bunun dışında özellikle sakatlıktan yeni dönen Moses, Hasan Ali ve Rodrigues gibi isimlere ciddi kondisyon yüklemesi yapılacak.

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, "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 08:28
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