Fenerbahçe milli arada yara saracak!

Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Emre, Kruse ve Rami'nin tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor.

Ancak Emre'de yine de soru işaretleri var. Bunun dışında özellikle sakatlıktan yeni dönen Moses, Hasan Ali ve Rodrigues gibi isimlere ciddi kondisyon yüklemesi yapılacak.

MOUSSA SOW'UN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Moussa Sow, "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.