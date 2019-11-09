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Erman Toroğlu: Ersun Yanal ile Fatih Terim arasında savaş var

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Toroğlu'nun açıklamaları:

Galatasaray'da ileriye oynayan tek adam Lemina. Bazen bu yüzden hata yapabiliyor ama risk alıyor. Ömer Bayram tam bir işçi. Ahmet Çalık iyilerden. Feghouli mutlaka kazanılması gereken bir oyuncu. Oyun anlayışı iyi, ayağı yumuşak.

Fenerbahçe'ye kötü dedik ama Galatasaray'dan daha iyi baskı yapıyor. Galatasaray'ın oyun kurucusu Muslera, böyle bir rezillik olur mu? Bunun sorumlusu Fatih Terim. Yeni moda çıktı 'sorumlu benim' diyorlar. Tabii ki sorumlu sizsiniz. Terim, futbolcusunu şikayet ediyor.

En kötü Galatasaray'ın bu olması lazımken bu Galatasaray'a iyi diyoruz. Ben bu Galatasaray'a iyi demem. Bunun sorumlusu Fatih Terim. Ersun Yanal da ben oyuncumu şikayet etmem sorumlu benim diyor, orada da aralarında savaş var. Terim, oyuncusunu şikayet ediyor.

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09 Kasım 2019 , Cumartesi
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